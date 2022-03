Inizia a svuotarsi l'infermeria della, con i rientri in gruppo di Mattia De Sciglio e Alex Sandro . In vista del match di sabato contro la, buone notizie arrivano anche da Juan, che ieri non aveva preso parte all'allenamento a causa di un attacco febbrile. Tutto risolto per il colombiano, che quest'oggi è tornato a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri e, salvo sorprese, sarà regolarmente convocato per la trasferta in Liguria.