C'è attesa. C'è speranza. E c'è soprattutto una possibilità. La Juve spera di trovare Alex Sandro e Cuadrado sulla strada verso l'Inter. I tempi di recupero cambiano da soggetto a soggetto, secondo Tuttosport solo Alex Sandro ha avuto i sintomi del Covid e quindi avrà bisogno di un po' di tempo in più. Se per De Ligt non se ne parla prima del 18, per Cuadrado montano dunque le aspettative: la speranza è che il tampone del 15 potrà dare l'occasione al colombiano di tornare e di essere disponibile per la sfida di San Siro.