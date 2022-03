Come racconta La Gazzetta dello Sport, la situazione di Cuadrado è più definita per il rinnovo. Già la scorsa estate è stato molto vicino al prolungamento, ma il colombiano avrebbe allungato il rapporto con i bianconeri per un altro anno (più opzione per il secondo) con lo stesso ingaggio attuale (5 milioni). La nuova offerta della Juventus sarà un biennale (più opzione per il terzo anno) a 3.5 milioni più eventuali bonus. Cuadrado non ha dubbi: vuole restare e Allegri punta molto su di lui, considerandolo uno dei senatori.