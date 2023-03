Nella prima parte di stagione era stato forse uno dei giocatori più discussi in casa Juve, ma da qualche uscita a questa parte, Juan Cuadrado sembra finalmente essere tornato sui giusti binari. Intendiamoci, quello del periodo che portò alla conquista dei 9 scudetti consecutivi quasi difficiomente riusciremo a vederlo di nuovo, ma sapere che riesce ancora a fare prestazioni come quelle di ieri sera, beh questo si che trasmette postività.' - La stessa che vorrebbe avere il colombiano anche in ottica rinnovo, dato che al momento la sua volontà è quella di restare ancora all'ombra della Mole, nonostante le proposte dall'esterno non manchino di certo. Volontà che la Juve al momento non sarebbe intenzionata a rispettare, ma che con una formula diversa potrebbe continuare a prendere in considerazione.- Ecco perchè sono previsti ulteriori contatti con il suo agente Alessandro Lucci, con la data indicativa che dovrebbe coincidere con la trasferta di Roma, luogo in cui dovrebbe avvenire l'incontro con l'agenzia del procuratore. Dunque, al momento non ci sono garanzie su quello che sarà il futuro di Cuadrado, ma quel che è certo è che se ne continuerà a discutere ancora a lungo.