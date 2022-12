Continua il lavoro allada parte dei bianconeri. La Juve si è ritrovata questa mattina al centro sportivo, dove gli allenamenti sono proseguiti, in attesa che il gruppo torni a essere compatto. Ecco: se De Sciglio e Aké sono quasi pronti a tornare con la squadra, è rimasto ancora fuori Juan. Il motivo? Nulla di serio, ma undà noia.Per questo Juan sta seguendo un lavoro personalizzato, che gli permetterà di essere al top della forma alla ripresa del campionato, dunque per il nuovo anno e il match di Cremona.è stato tra i più utilizzati dallain quest'inizio di stagione. Soprattutto, ha avuto quasi mai un ricambio. Ecco che la gamba ne ha risentito, il ginocchio in particolare. E la Juve lo aspetta, magari tenendo un occhi sul mercato.