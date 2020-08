5









Vero: la priorità è il centravanti. Ma la Juve cerca anche e soprattutto un terzino, preferibilmente mancino ma anche destro se Pellegrini e Alex Sandro dovessero restare in orbita Continassa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle nuove manovre di Paratici proprio sugli esterni: i nomi sono due, Bellerin e Dest.



BELLERIN - Con Cuadrado jolly d'attacco, a destra la Juve potrà calare un vero e proprio asso. Pirlo ha fatto una richiesta: Hector Bellerin è ciò che serve ai bianconeri. Lo spagnolo è la prima scelta, anche se non sarà semplice riuscire ad accontentarlo. Contatti avviati tra club, l'esterno spagnolo però non potrà essere contemplato nei discorsi di 'scambi' che ha in mente Paratici. Ai Gunners piace Rugani, pensano anche a Douglas Costa, ma Bellerin sarà sempre un discorso a parte. L'offerta giusta? Non inferiore a 30 milioni cash: per ora semplicemente troppi.



DEST - Ecco perché si fa avanti l'ipotesi di Sergino Dest: il terzino dell'Ajax è seguito ormai da tempo dalla Juve e nella scorsa stagione ha mostrato maturità e talento. Paratici è dietro all'affare da tempo, per comprarlo subito servirebbe una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Pure qui: non è facile. Ma con la giusta spinta di Raiola...