Intanto, si riprenderà lunedì prossimo. La Juve si riposa e lecca le ferite: da ieri, si è staccato e si riprenderà il 3 gennaio in casa con l'Udinese. Gli allenamenti, poco prima: si scenderà in campo alla Continassa lunedì 28 dicembre per riprendere gli allenamenti in vista del ritorno in campo, dove sarà sicuramente assente Juan Cuadrado. Come racconta il Corriere di Torino, il colombiano ha rimediato un rosso diretto per il fallo su Castrovilli e rischia più di una giornata di stop.