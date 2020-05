Oggi Juanha compiuto trentadue anni. Il laterale colombiano, ritornato terzino in questa stagione con Maurizio Sarri, è ormai un punto fermo della Juventus, malgrado l'età. Così, dopo i tanti messaggi d'auguri ricevuti, il giocatore ha voluto ringraziare tutti per l'affetto che gli anno riservato in questa giornata speciale. Ecco l'immagine che Cuadrado ha postato su Instagram, con attorno tutta la sua famiglia: "Grazie a Dio per un altro anno. Grazie a tutti per gli auguri".