Un passettino alla volta: il mantra non cambia, anche se non si guarda direttamente alla classifica. La Juve prova a non fare la conta anche in ottica Europa League. Dopo il rientro diin allenamento, la speranza è quella di recuperare anche Juan, oggi ancora lontano dal gruppo. Il colombiano era dato potenziale titolare nel match con il Nantes; per il difensore centrale ci vorrà invece un po' di più, sia per immettere minutaggio che per ritrovare la condizione adatta.Occhi puntati anche su Adrien. Il centrocampista potrebbe riposare nell'andata dei playoff di Europa League: arriva da una brutta botta rimediata a Salerno e da qualche acciacco che si porta dietro anche dal finale convulso con la Fiorentina. Potrebbe essere giovedì l'occasione giusta per rifiatare, al suo posto è pronto Fagioli, con uno traal suo fianco. In difesa, Alex Sandro potrebbe far posto a Gatti o Rugani, mentre De Sciglio attende notizie sulle condizioni di Cuadrado, a questo punto verosimilmente out dai titolari.