Il futuro di Juanresta in bilico. In scadenza a fine stagione, l'esterno colombiano sembra stia attraversando una fase calante, con lache quindi sta riflettendo sull'opportunità o meno di prolungare il suo contratto. Al momento, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non è ancora stata presa una decisione definitiva su un eventuale rinnovo: molto dipenderà dal rendimento del giocatore nei prossimi mesi, ma anche dalla situazione economico-finanziaria del club, che in ogni caso gli offrirebbe un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale. A quel punto, quindi, la palla passerebbe a Cuadrado.