In cima ai pensieri della Juve c’è sempre il restyling della fascia destra. E dopo il confronto tra Massimiliano Allegri e il d.s. Giovanni Manna ecco le varie possibilità: come scrive la Gazzetta, segnalata in ribasso la permanenza di Juan, destinato a lasciare i bianconeri a scadenza per ripartire dalla Turchia o dalla Spagna, piace a Fenerbahce e Siviglia. Così la Juve pensa sempre a Lucas, che può lasciare il Real Madrid in saldo, e a Emil, retrocesso con lo Spezia, ma ai box ormai da diversi mesi a causa di un brutto infortunio.