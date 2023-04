E adesso? Come finirà? La rissa finale di Juve-Inter sarà formalmente chiusa dal Giudice Sportivo. Attesa la mano pesante con, che nel finale ha avuto battibecchi pesanti con Lukaku prima e Handanovic poi. In particolare, secondo Repubblica, Juan potrebbe pagare il tentativo di pugno nei confronti del portiere nerazzurro.rischia fino a tre turni di stop: da diffidato è stato ammonito, all'inevitabile giornata di squalifica possono aggiungersi altre due per il rosso diretto. Perderebbe dunque anche l'eventuale finale, a rischio anche per. Sul portiere, il giudice potrebbe essere più mite e limitarsi a sospenderlo per una gara.Non ci saràl 26 aprile, questo è sicuro: espulso per somma di ammonizioni e automaticamente sospeso per una partita. Resta da capire se l'Inter presenterà ricorso.