Il futuro di Juan Cuadrado sembra destinato a tingersi ancora di bianconero. Il giocatore colombiano, classe 1988, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 ma l’agente del giocatore Alessandro Lucci e la dirigenza bianconera sono in procinto di incontrarsi per discutere del rinnovo. Con l’imminente partenza (direzione Cagliari) di Luca Pellegrini, restano solamente tre terzini di ruolo nella rosa di Maurizio Sarri: Danilo, Alex Sandro e De Sciglio. Grazie alla sua duttilità, l’esterno sudamericano potrà essere utilizzato per completare il reparto. In passato il giocatore ha già rivestito il ruolo di esterno basso e Mister Sarri lo ha impiegato in questa posizione anche nella sfida contro l’Atletico Madrid. Il rinnovo dunque potrebbe spalancare le porte ad un Cuadrado definitivamente concentrato nella nuova veste di terzino destro.