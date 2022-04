10









Tra le numerose e importanti assenze, nella rosa della Juventus, anche quella di Juan Cuadrado che non ha raggiunto Reggio Emilia insieme ai compagni di squadra. Come spiegato da Massimiliano Allegri, per lui il riacutizzarsi di un dolore al tendine del pube, da tempo affaticato. Secondo quanto riporta Tuttosport, il colombiano non dovrebbe esserci alla prossima contro il Venezia e mette nel mirino la partita contro il Genoa, il 6 maggio, oppure la finale di Coppa Italia, l'11.