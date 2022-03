La Juventus apre le porte per l'allenamento odierno. I bianconeri si preparano alla Continassa per la sfida contro la Samp, sabato alle 18, ma devono fare i conti con le assenze. Fuori come noto Alex Sandro, Bonucci, Zakaria, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge, ma fuori anche Paulo Dybala e... Juan Cuadrado. Il colombiano nella giornata di ieri aveva la febbre, perciò oggi è rimasto a casa saltando la seduta. Alla squadra di Allegri sono aggregati ben 9 giocatori dell'U23.