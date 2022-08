In dubbio. Juannon si è allenato con il gruppo quest'oggi per un problemino fisico. Il colombiano pertanto resta in dubbio per l'amichevole di domani contro l'Atletico, sarebbe la seconda di fila saltata in pochi giorni dopo l'indisponibilità nella giornata di Villar Perosa.Cuadrado aveva già saltato il test amichevole con la Juve Under 23 poiché indisposto. Nulla di preoccupante: l'obiettivo era averlo al meglio proprio per la partita contro i Colchoneros. Al momento, anche quest'ultima sembra sia lontana dalle possibilità di Juan, che punta ad esserci contro il Sassuolo.