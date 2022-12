Alla Juve tiene sempre banco la questione. Il colombiano, come Angel Di Maria, ha contratto in scadenza a fine stagione e in casa Juventus non c’è alcuna intenzione di proseguire con l’avventura, a maggior ragione dopo l'ultimo rinnovo automatico e i conseguenti problemi. Nel 2023-24, spiega Tuttosport, Cuadrado non sarà più un giocatore della Juventus - questioni anagrafiche ed economiche - e dunque già da ora si sta operando per individuare un sostituto. Meglio ancora se reperibile già a gennaio: come si legge, "in vetta alla lista delle preferenze c’è il 26 enne Joakim, dell’Atalanta. Valutazione abbordabile: intorno ai 15 milioni di euro, e ingaggio ragionevole. Ecco perché le trattative con l’Atalanta proseguono, così come i contatti con l’entourage del giocatore".