Come racconta Gazzetta, le vacanze sulle nevi sono costate qualche insulto anche a Juan, immortalato tra cani da slitta e lezioni di sci ai figli. Anche il colombiano è al momento ai box per un fastidio al ginocchio, sebbene a differenza di Pogba sinora abbia tirato la carretta, giocando tutte le partite stagionali tranne quella contro il Monza, in cui era squalificato.