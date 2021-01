Nell'intervista rilasciata ieri a El Tiempo Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo ruolo, che si è evoluto rispetto ai suoi primi anni di carriera: "Ormai gioco quasi sempre da terzino, ma mi piace perché il mister, schierandomi in quella posizione, mi permette di avere molto spazio per attaccare lungo la corsia laterale".

Sul suo ruolo temporaneamente svolto di capitano della Juventus, Cuadrado ha aggiunto: "Essere stato il primo capitano colombiano della Juve, contro lo Spezia e il Cagliari, con gente come Gigi e Cristiano a lasciarmi la fascia, stare tanti anni in un club del genere ed essere tenuto in considerazione per un ruolo di tale responsabilità... è molto molto bello. Ed essere tra i leader mi obbliga a essere un esempio non solo in campo ma anche fuori.".