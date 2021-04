Il derby per ripartire. La Juventus vuole scrollarsi di dosse le scorie negative delle ultime disfatte sportive e anche dei recenti fatti di cronaca (cena Dybala-McKennie-Arthur), per farlo sarà necessario vincere contro il Torino. Occhi puntati su Juan Cuadrado, spesso decisivo in questa partita come ha riportato la Juve sul suo sito ufficiale: “Il Torino è la formazione contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più reti in Serie A: 10, frutto di tre gol e sette assist (altro record per il colombiano nella competizione)”.