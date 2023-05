Ancora non ci sono certezze sul futuro di Juan Cuadrado, scrive la Gazzetta dello Sport. Il colombiano, il cui contratto è in scadenza a giugno, conoscerà il suo prossimo step solamente al termine della stagione. L'entourage del giocatore è in contatto con il club e il grave infortunio di De Sciglio potrebbe favorire la permanenza di Juan, anche se al momento tutto è in bilico.