Sì, potrebbe restare Juan. Ancora un po'. Ancora un anno. Il suo futuro non è legato a doppio filo a quello di Massimiliano, ma certamente la permanenza del mister potrebbe agevolare quella del colombiano. Juan si "gode" gli ultimi giorni da calciatore della: il contratto è in scadenza, ancora 30 giorni e sarà un free agent. E poi? Poi potrebbe cambiar tutto. O potrebbe cambiar nulla.Di sicuro, la volontà di Cuadrado è quella di restare, così come la Juventus non esclude certamente la possibilità di fare una nuova proposta al calciatore. Almeno per un anno, ma non alle stesse cifre che Juan ha ricevuto in questa e nelle scorse stagioni - è stato il primo a far scattare l'opzione 'più uno', toccata poi ad Alex Sandro e a Szczesny -; servirà dunque pazienza, diplomazia, venirsi incontro in qualche modo. Anche per le nuove esigenze della Juventus. Che andrebbe volentieri avanti con Juan sulla fascia destra. Che però può guardarsi attorno e trovare materiale importante, molto meno caro.