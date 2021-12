Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve inizierà il nuovo anno con tanto giocatori in scadenza. Lo stesso, già a 4 gol in campionato in questa stagione (è il terzo miglior realizzatore dietro a Dybala e Morata) ha un contratto in scadenza nel 2022, "salvo sorprese inizierà il nuovo anno senza aver messo la preziosa firma su un rinnovo che lo legherà alla sua Signora praticamente a vita".