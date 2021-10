"Juanha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, un gol e tre assist, meglio di qualsiasi altro giocatore della Juventus nei Derby della Mole in campionato da inizio 2020". Lo racconta Juventus.com, analizzando il rendimento del colombiano nelle gare contro il Torino. Una partita importante, una sfida in cui il colombiano saprà rendersi utile e prezioso come sempre lo è stato con Allegri: sono 28 gli assist bianconeri con lui in panchina.