Tra Juane lasono sorte alcune incomprensioni. A riportarlo è Gazzetta, che sottolinea come l'intreccio sia stato soprattutto sugli aspetti contrattuali. Lo scorso anno, durante la primavera, sembrava che il calciatore stesse per raggiungere le condizioni che avrebbero attivato l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione. Tuttavia, il club gli aveva proposto un'estensione del contratto con l'obiettivo di permettergli di concludere la sua carriera nella maglia bianconera.La bozza dell'accordo prevedeva un prolungamento biennale, con l'opzione di un terzo anno. Nonostante Cuadrado fosse in un momento di grande forma, i dati mostravano il rischio di un calo nelle stagioni successive. Tuttavia, l'accordo sembrava destinato a concretizzarsi, poiché il calciatore era disposto a dilazionare la cifra residua del contratto. Sorprendentemente, però, Cuadrado ha rifiutato di discutere la proposta e ha optato per un rinnovo dello stesso contratto da 5 milioni e mezzo netti per un altro anno. Questa scelta ha portato a un risultato (solo per qualcuno) inaspettato: un anno dopo, Cuadrado si ritrova fuori dai piani della Juventus, superato nelle gerarchie di squadra da Danilo, che ha appena rinnovato con i bianconeri.L'incomprensione sui termini contrattuali ha avuto conseguenze significative per Cuadrado. Nonostante il suo contributo alla squadra e la sua affinità con la città di Torino, si è ritrovato ad essere messo in secondo piano nelle scelte del club. Ad oggi, il futuro del giocatore rimane incerto. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se si apriranno nuove opportunità per lui, a questo punto soltanto altrove.