Questa mattina presto Juansi è presentato al JMedical per accertamenti strumentali sul ginocchio dolorante. Problema che persiste e che l’ha costretto a svolgere questo secondo precampionato in palestra e a saltare le amichevoli contro. Dagli esiti degli esami: niente di preoccupante per il colombiano che, però, continua ad avvertire fastidio e non è ancora rientrato ad allenarsi con il gruppo. A poco più di una settimana dalla ripresa del campionato, la sua presenza per la trasferta di Cremona è più che mai in dubbio.Per questo, Massimilianostudia le contromisure: dovrà fare le “nozze con i fichi secchi”, vista la ristrettezza della rosa sugli esterni. Diverse le idee nella testa del tecnico livornese, che potrebbe tornare a puntare sul jolly, in fase di recupero. Difficile, ma non improbabile, chepossa essere nuovamente dirottato sulla corsia di destra, anche se questo accorcerebbe la coperta nella linea dei centrali. C’è poi l’esperimento provato nei test amichevoli: Matiasnel ruolo di quinto di destra, contro Rijeka e Arsenal ha fatto intravedere ottime cose, seppur ci sia ancora qualche difficoltà nell’interpretazione di un ruolo nuovo. Per finire, non è da scartare a prescindere l’ipotesi: l’esterno classe 2002 è stimato da Allegri e anche lui, nelle amichevoli, si è fatto notare e ha lanciato la sua candidatura per un posto in Prima squadra.