Da quando è tornato Max Allegri c'è un Juan Cuadrado di nuovo ala destra. Che però rende molto meno che da terzino. Nonostante questo e nonostante i 33 anni, per lui il rinnovo è ormai cosa fatta: sul piatto un contratto di uno o due anni in più a 4 milioni netti a stagione. Un riconoscimento del suo status da leader in questa Juve, nonostante il momento complicato.