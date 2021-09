Mentre la Juventus rimane in attesa di uno sblocco della situazione Dybala, per quanto riguarda il prolungamento di contratto, ecco che un rinnovo ben più agevole sta per arrivare al traguardo: quello di Juan Cuadrado, ormai leader conclamato della squadra, che a 33 anni è pronto a prolungare il contratto con la Juve fino al 2023. Un altro anno quindi rispetto all'attuale scadenza prevista alla fine della stagione in corso.

QUANDO? - Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo di Cuadrado con la Juve avverrà nel mese di ottobre, giusto il tempo di definire alcuni dettagli.