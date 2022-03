Dal sito ufficiale della Juventus:



CERTEZZA JUAN



In casa bianconera, Cuadrado è leader della classifica delle occasioni create, 47, cross, 119, ed è primo anche per dribbling riusciti, 37 e secondo per palloni recuperati (140, primo Locatelli con 151).



Il giocatore che vanta maggior precisione nei passaggi è de Ligt: sono ben 1261 quelli riusciti e anche in questo caso è Cuadrado il secondo con 1238.