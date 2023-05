Le parole da Dazn:IL VAR CHE NON VA - "Però un po' di arrabbiatura anche... Sicuramente a questi livelli, che non funzioni un monitor, perché prima c'era un fallo chiarissimo, rovina tutto il lavoro in campo. Lottiamo per vincere ma così è difficile".IL RIGORE - "Condizionati dall'episodio? Ormai era già passato, siamo usciti in campo con la voglia di fare risultato. Non è un caso. Ci sono stati altri episodi con noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano, è il calcio. Combattiamo fino alla fine"