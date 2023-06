Juanè uno dei grandi ex della sfida di questa sera tra: il colombiano ha giocato le prime 20 partite di Serie A proprio con la maglia della squadra friulana tra il 2009 e il 2011. Inoltre ha segnato due reti e servito tre assist contro la sua ex squadra, e in particolare contro i bianconeri attualmente guidati da Andrea Sottil ha anche festeggiato la prima delle sue cinque “doppiette” di assist in una singola gara del torneo (con la Fiorentina il 29 ottobre 2014).