In conferenza stampa, dal ritiro della sua Colombia, Juan Cuadrado ha parlato dell'emozione di aver portato la fascia di capitano della Juventus: "Per me è stato un grande orgoglio. Credo che indossare la fascia da capitano di una squadra come la Juve, che è una delle migliori squadre in Europa e al mondo in questo momento, sia semplicemente qualcosa di molto bello, che porterò per sempre nel cuore. Provo sempre ad essere un buon capitano, bisogna sentirsi leader dentro e fuori dal campo".