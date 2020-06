1









Siamo usciti dal campo con quella voglia e quella convizione di vincere la partita, il Napoli si è difeso bene, a volte era difficile trovare spazio per andare al tiro. Dobbiamo guardare avanti, è già successo. Pensare a campionato e Champions. Ci sarà amarezza, era una coppa e ci tenevamo a vincerla. Siamo una grande squadra e dobbiamo trovare la stessa convinzione di prima della pausa, non è facile riprendere così dopo tanto tempo. Questo è il calcio vediamo che verrà".



DELUSIONE - "Ronaldo? Abbiamo parlato, Ronaldo era triste per il risultato, i rigori sono una lotteria. Il mister ci ha dato quella motivazione nello spogliatoio. Stavamo tenendo la palla, l'abbiamo tenuta ed era difficile trovare spazio per andare al tiro. Ci ha caricato, volevamo vincere. Non è stato così ma da queste cose si impara. Dobbiamo sempre essere professionisti, essere professionisti e guardare sempre in avanti. Vedendola dal campo vedevo che facevamo il calcio che vuole il mister, dobbiamo migliorare ancora tantissimo per arrivare al tiro anche se loro si sono difesi molto bene. Da queste cose si impara, impareremo e questo ci darà la forza dei campioni per andarci a giocare campionato e Champions".



GOL -"Veniamo da un momento molto difficile che ci ha fatto capire le cose importanti della vita. Dopo questo tempo non ci ha aiutato nella parte sportiva ma abbiamo tempo per prepararci bene ed essere la Juve che davanti alla porta è sempre concreta".