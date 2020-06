Dopo aver parlato ai microfoni della Rai Juan Cuadrado ci mette la faccia anche sui social: "Non era il risultato che volevamo, ma questa era la volontà di Dio. Testa alta pensiamo a Champions e campionato", ha scritto il colombiano su Instagram. "Siamo usciti dal campo con quella voglia e quella convizione di vincere la partita, il Napoli si è difeso bene, a volte era difficile trovare spazio per andare al tiro. Dobbiamo guardare avanti, è già successo. Pensare a campionato e Champions. Ci sarà amarezza, era una coppa e ci tenevamo a vincerla. Siamo una grande squadra e dobbiamo trovare la stessa convinzione di prima della pausa, non è facile riprendere così dopo tanto tempo. Questo è il calcio vediamo che verrà", ha detto invece dopo il match.