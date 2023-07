Quella di oggi è stata una giornata ricca di colpi di scena per la Juventus che ha prima salutato Juan Cuadrado, poi ha iniziato ad aprire le porte della Continassa per l'arrivo ormai imminente di Cristiano Giuntoli. Ma tornando al colombiano, Cuadrado è stato il calciatore che ha totalizzato più assist tra i giocatori che hanno indossato la maglia bianconera in queste ultime 8 stagioni, arrivando a quota 59.