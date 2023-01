Come racconta Tuttosport, quella diè un’assenza pesante che Allegri ha saputo tamponare anche togliendo dal mercato, almeno fino a oggi, alcuni giovani pronti a dirigersi altrove in prestito per disporre di maggiore minutaggio: su tutti Soulé, ma anche altri ragazzi in rampa di lancio come Aké e Barbieri, abili a destreggiarsi sulla fascia destra. Ma Cuadrado è ormai prossimo al rientro e ha messo nel mirino il match della prossima settimana di Coppa Italia: non è detto che il colombiano - dopo il lungo stop a causa di un problema al ginocchio per il quale aveva svolto alcuni controlli a fine dicembre - possa partire tra i titolari, ma l’obiettivo di rientrare tra i convocati è alla portata.