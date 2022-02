Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia tra Juve e Sassuolo, Massimiliano Allegri ha fatto anche un accenno a Cuadrado, riservandogli parole al miele. Ecco il suo commento sul colombiano: "Cuadrado è sempre stato l'ago della bilancia della squadra, può fare il terzo d'attacco, il quinto di centrocampo, il terzino... Con l'uscita di Kulusevski, con i terzini recuperati e a seconda del terzino destro, può dare una mano in costruzione: è talmente importante che ha recuperato nella partita di Verona. Veniva da tante partite in Nazionale, viaggi... Domani può essere della partita".