di Miriana Cardinale

Domani sera la Juventus affronterà il Villarreal per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Massimiliano Allegri però potrà contare su una pedina fondamentale per questa gara decisiva: si tratta di Juan Cuadrado. Il colombiano si è dimostrato finora fondamentale per la Juventus in questa stagione e Max ha voluto elogiarlo ai microfoni di Sky.



AGO DELLA BILANCIA - "L’ago della bilancia è sempre Cuadrado perché diventa terzo d’attacco, quinto di difesa o quarto di centrocampo. Dipende dai momenti della partita." e si è visto quanto la duttilità di Juan sia stata provvidenziale. Si pensi all'autogol di Venuti contro la Fiorentina in Coppa Italia oppure all'autogol nella sfida di sabato contro la Sampdoria. FONDAMENTALE - Questa Juventus non può rinunciare al giocatore colombiano che ha dimostrato di poter essere duttile ma sempre fondamentale. Proprio Juan domani festeggerà la sua presenza numero 50 in Champions League. Per una gara da dentro o fuori in cui la Vecchia Signora si affiderà al colombiano ed ai suoi guizzi, spesso fondamentali.