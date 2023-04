Giovedi la Juve affronterà la gara di ritorno contro lo Sporting Lisbona, dove in ballo ci sarà l'accesso al prossimo turno di Europa League. Bisognerà capire su quali uomini Massimiliano Allegri deciderà di fare affidamento, con Kostic e Cuadrado che già scalpitano in virtù di un dato che non dovrebbe escluderli dalla formazione titolare. I due esterni, infatti, sono gli unici bianconeri ad aver disputato tutte e 11 le gare europee della stagione attuale della Juventus, 6 in Champions e 5 in Europa League.