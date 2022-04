18









Altro giro, altra emergenza. Proprio quando ci sarebbe da blindare il quarto posto e magari guardare al terzo. Massimiliano Allegri arriva allo snodo cruciale, la gara con il Sassuolo, con gli uomini contati. Adesso l'obiettivo è arrivare bene alla finale di Coppa Italia. Cioè: arrivarci con Juan Cuadrado, uno dei più importanti in stagione.



A RISCHIO? - Come racconta il Corriere dello Sport, Juan potrebbe essere a rischio per la super sfida dell'Olimpico contro l'Inter. Nelle prossime ore si capirà meglio l'orizzonte temporale della sua assenza. Con Cuadrado ai box diventano così sette gli indisponibili. Anche Danilo non è al top: andrà probabilmente in panchina, ha un problema al piede.