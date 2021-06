Nella nebula di incertezze, è necessario ripartire dai punti fermi. La Juventus farà così, perché al netto del futuro di Ronaldo e del rebus rinnovo di Dybala, di giocatori su cui puntare ce ne sono. E non si tratta solo dei rigogliosi giovani come De Ligt, Chiesa e Kulusevski. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha dato una netta sterzata per quanto riguarda l’avvenire di Giorgio Chiellini, il cui rinnovo è solo una formalità. Si ripartirà anche da Juan Cuadrado, senatore e leader dello spogliatoio. Come riporta il Corriere dello Sport, il colombiano prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022 fino al 2023. La stagione di Serie A appena conclusa ha consegnato alla Juve un Cuadrado mai visto, padrone indiscusso della fascia di competenza con cambi di passo, accelerate, interventi difensivi chirurgici e passaggi decisivi. Per la precisione, 19 gli assist stagionali e 2 gol. Numeri sbalorditivi per Cuadrado, Allegri ne è più che consapevole e dunque non vuole iniziare il prossimo campionato con un giocatore così importante in scadenza di contratto. Per questo, per la fumata bianca è solo questione di ore.