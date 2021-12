Gol Olimpico. Così, in maniera non certo banale, Juan Cuadrado ha sbloccato il match tra Juventus e Genoa nei primi minuti di gioco. Ma perché, il bellissimo gesto compiuto da Cuadrado, si chiama "Gol Olimpico". Anche se, come rivelato da Dybala nell'intervista post partita, il colombiano in realtà avrebbe voluto crossare.A segnare per la prima volta direttamente dalla bandierina del corner fu ​Cesareo Onzari nel 1924 con la sua Argentina contro l’Uruguay, che da poco aveva trionfato alle Olimpiadi.