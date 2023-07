JuveMania torna sul caso Cuadrado all'Inter, perché la richiesta del tifo organizzato nerazzurro di insegnare al colombiano i valori dell'interismo prima di scendere in campo con la maglia della Beneamata cozza con la realtà dei fatti. E non solo. L'ultimo video di Marcello Chirico torna anche sui valori interisti riproposti anche da Gianfelice Facchetti in una recente intervista a Il Corriere della Sera, nella quale è tornato a difendere il padre parlando di screditamento della sua persona nella vicenda Calciopoli. A ritenere però che l'ex presidente dell'Inter facesse "lobbing con gli arbitri" lo ha sostenuto con una sentenza il Tribunale di Milano, nella causa per diffamazione intentata proprio da Facchetti jr. nei confronti di Luciano Moggi. Sentenza confermata pure in appello. E se la FIGC disponesse di una giustizia sportiva seria, Calciopoli avrebbe dovuto essere riaperta. Invece sbagliò in quell'occasione e continua a sbagliare oggi, si guardi solo cosa sta accadendo in Lega Serie B.



