Il nome Panitas non è nuovo nello spogliatoio della Juventus. Con questo termine, si identificano infatti i giocatori sudamericani dei bianconeri che, capeggiati da Cuadrado e Dybala, hanno fatto "gruppetto" all'interno delle mura della Continassa. Un rapporto speciale che si può vedere via social, ma che esiste non solo da quest'anno. Infatti, come riporta Tuttosport, membro "onorario" dei Panitas, anche se non è sudamericano, è stato Paul Pogba, quando ancora giocava a Torino. Il legame è rimasto, anche dopo il trasferimento di Pogba in Premier, e proprio da questo rapporto può ripartire l'assalto all'asso francese salutato nel 2016.



Infatti, Pogba quando può cerca sempre di incontrare i vecchi amici. Ne sa qualcosa Juan Cuadrado, che a novembre si è ritrovato proprio Pogba nel ritiro della sua Colombia a Miami. Amichevole internazionale per il giocatore della Juve e pausa dalla riabilitazione alla caviglia per il francese: malgrado tutto, l'occasione di trovarsi vicini è valsa una visita. Così, dal piano quanto meno umano, l'arrivo di Pogba non creerebbe fratture nello spogliatoio. Anche Higuain, che ha rimpiazzato Pogba nei Panitas, si è speso in favore del suo ritorno, ai microfoni Rai dopo la vittoria in Coppa Italia. Quel che però ancora non convince, è l'aspetto economico della trattativa. E la Juventus, visto anche il rapporto tumultuoso di Pogba con la dirigenza dello United, non vuole creare intoppi diplomatici. Con Mino Raiola, bisognerà apparecchiare al meglio la tavola.