Abbiamo un nuovo Social Media Manager pic.twitter.com/jP6lyL0RDy — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Laha un "nuovo" Social media manager. Ed è... Juan. Un siparietto tutto da ridere quello che vede protagonista il colombiano, che ha registrato un video dalla palestra della Continassa in cui si nota Paulche gli chiede scherzosamente: "Ma che problema hai, amico?". "Lavora amico, lavora", gli replica il classe 1988, con il Polpo che per tutta risposta si esibisce davanti alla telecamera in una sorta di piroetta da terra. Guarda il video qui sotto!