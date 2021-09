Dall'aereo al campo. Titolare. La Juve riportaal centro del villaggio, nonostante il volo intercontinentale. Ne scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, sottolineando come Allegri sulla carta vorrebbe tenerli tutti a riposo, ma potrebbe servirgli recuperare almeno un esterno difensivo, "per non improvvisare totalmente con De Sciglio e Pellegrini o per non dover cambiare modulo senza aver grandi possibilità di provarlo". Per questo Cuadrado sembra l’indiziato numero uno. E potrebbe giocare dal primo minuto, nonostante il jet lag.