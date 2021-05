Non c'è alcun dubbio a riguardo: Juan Cuadrado è stato l'assoluto protagonista, l'MVP, della partita tra Juventus e Inter di questa sera. Un gol che ha permesso ai bianconeri di chiudere il primo tempo in vantaggio, un rigore guadagnato allo scadere e poi trasformato. Oltre al risultato sportivo, a premiarlo c'è anche la statistica, come riporta Opta: "2 - Juan #Cuadrado è il primo giocatore della #Juventus a realizzare una doppietta contro l'#Inter in Serie A da Darko #Kovacevic nell'aprile 2000, in una gara vinta 2-1 dai bianconeri. Determinante."