Juan Cuadrado ha voglia di tornare in campo. Andrea Pirlo spera di riaverlo il prima possibile dopo lo stop di dieci giorni fa che l'ha costretto a saltare l'andata degli ottavi di Champions e la gara di campionato contro il Crotone. Molto probabilmente contro il Verona sabato sera non sarà ancora disponibile, difficile vederlo anche nel turno infrasettimanale con lo Spezia: l'obiettivo dello staff medico è quello di recuperare il terzino destro per la gara del 6 marzo contro la Lazio, o al più tardi per il ritorno col Porto.



IL RINNOVO - Se uno degli obiettivi ben focalizzati nella mente di Cuadrado è il rientro in campo all'inizio del mese prossimo, l'altro è il rinnovo del contratto. Con gli anni il colombiano è diventato un punto fermo della Juventus. Un intoccabile. Leader in campo e fuori, punto di riferimento per i giovani e uomo chiave nel gioco di Pirlo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com Paratici e Nedved hanno iniziato a prendere in mano la situazione per arrivare a un prolungamento del contratto che al momento non sembra essere particolarmente complicato. I contatti con l'agente del giocatore Alessandro Lucci sono costanti, la scadenza attuale è fissata al 2022 ma l'idea è quella di allungare il contratto per una o due stagioni. Il giocatore vuole rimanere a Torino e la volontà comune da entrambe le parti potrebbe dare l'accelerata all'operazione.