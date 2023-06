Dopo l'intensa stagione con la Juve, Juan Cuadrado è impegnato con la nazionale della Colombia. Nell'amichevole vinta contro il Qatar, il giocatore è partito titolare ma in una posizione tutt'altro che usuale per lui. Il ct Nestor Lorenzo l'ha schierato da mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Cuadrado è stato poi sostituito al sessantesimo. Dopo aver fatto tutti i ruoli sulla fascia destra, adesso Juan si reinventa anche in mezzo al campo.