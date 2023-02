Anche Juanè tornato, se non quello di un tempo, su un buon livello di forma, almeno a giudicare dalla sua prestazione nel match tra. Lo riconoscono anche i giornali in edicola oggi, con La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6: "Debutto da titolare nel 2023, è il primo a calciare in porta però si vede che non è ancora al top. Entra in area spesso ma fatica a saltare l'uomo. Dopo il giallo è sostituito".Mezzo voto in più da parte di Tuttosport - "Non certo il miglior Cuadrado di sempre (ma quello sarà probabilmente difficile da rivedere), però uno dei migliori della stagione, preciso e puntuale in fase offensiva e attento in quella difensiva. Qualche preoccupazione per averlo visto a terra poco prima di uscire" - e del Corriere dello Sport: "Dalla Lazio alla Lazio, dopo due mesi e mezzo torna titolare e sembra in decisa crescita fisica visto che è subito un moto perpetuo sulla destra. Tra una accelerazione e l'altra, il colombiano è di nuovo un fattore: ritrovato".6.5 anche per noi de ilBianconero.com: "Il primo tempo sembra quello pre discorsi sul rinnovo: aveva voglia di tornare, di far girare le gambe e la squadra. Nella ripresa è in deficit di idee, ossigeno, condizione".